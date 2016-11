Poškodovala se je pri nabiranju gob

SLANCE – Včeraj ob 15.54 se je v Slancah v občini Celje na sprehodu v gozdu poškodovala oseba. Gasilca iz Celja sta nudila pomoč reševalcem pri njenem prenosu do reševalnega vozila. Reševalci NMP Celje so jo oskrbeli in odpeljali na zdravljenje v bolnišnico v Celje, poroča uprava za zaščito in reševanje.