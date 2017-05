Poškodovala ga je smreka

KRANJ – V petek ob 17.25 je na Gorenjesavski cesti v Kranju delavca v gozdu poškodovala smreka.

Gorski reševalci GRS Kranj in gasilci JZ GRS Kranj so nudili pomoč reševalcem pri oskrbi in prenosu poškodovanca do reševalnega vozila, nato pa so ga prepeljali v UKC Ljubljana, poroča uprava za zaščito in reševanje.