Poškodoval se je z motorno žago

ANDRAŽ NAD POLZELO – V četrtek proti večeru si je v kraju Andraž nad Polzelo občan poškodoval nogo z motorno žago, poroča uprava za zaščito in reševanje.

Gasilci PGD Andraž nad Polzelo so poškodovancu nudili prvo pomoč do prihoda reševalcev, ti pa so ga oskrbeli in prepeljali v celjsko bolnišnico.