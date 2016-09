Poškodoval se je med športom, otrok v nezavesti

ŽELEZNIKI – Ob 19.19 se je v Športni dvorani Železniki v Železnikih pri športni dejavnosti poškodoval otrok, je poročala uprava za zaščito in reševanje.

Nezavestnega otroka so na kraju oskrbeli prvi posredovalci PGD Železniki do prihoda reševalcev NMP Škofja Loka, ki so ga prevzeli v nadaljnjo oskrbo.

Aktivirana je bila tudi dežurna ekipa Helikopterske enote NMP Brnik s helikopterjem Slovenske vojske, vendar njihova pomoč ni bila potrebna.