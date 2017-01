Poškodba v gozdu, morali so ga nesti do reševalnega vozila

GORIČE – V četrtek ob 14.44 si je v naselju Goriče, občina Kranj, pri delu v gozdu delavec poškodoval nogo.

Gasilci JZ GRS Kranj in reševalci GRS Kranj so poškodovanca prenesli iz gozda do reševalnega vozila in pomagali reševalcem nujne medicinske pomoči iz Kranja pri njegovi oskrbi, je poročala uprava za zaščito in reševanje.