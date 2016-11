Poškodba policista: s štirikolesnikom priletel v njihovo vozilo

SLATINA – Ob 14.58 se je v kraju Slatina v občini Šmartno ob Paki pripetila prometna nesreča, v kateri se je voznik štirikolesnika zaletel v policijsko vozilo.

Policisti so lažje poškodovanega policista prepeljali v Velenje. Gasilci PGD Velenje so zavarovali mesto nesreče, odklopili akumulator in posuli cestišče z vpojnimi sredstvi, poroča uprava za zaščito in reševanje.