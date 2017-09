PODLIPOGLAV – Ob 11.09 je v gozdu v Podlipoglavu v MO Ljubljana gobar padel v globel in se poškodoval, poroča uprava za zaščito in reševanje.

Gasilci GB Ljubljana in reševalci GRS Ljubljana so poškodovanca oskrbeli, rešili iz globeli in prenesli do reševalnega vozila. Reševalci NMP Ljubljana so ga prepeljali na zdravljenje v UKC Ljubljana.