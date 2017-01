Posiljevalca našli  mrtvega v zaporu

Policisti so tiralici priložili njegovo fotografijo in opozarjali: oborožen je s hladnim in strelnim orožjem, zato naj se ga ljudje izogibajo. Foto: PU Ljubljana

DOB – Tik pred iztekom prestajanja kazni je v zaporu na Dobu umrl 47-letni Zoran Mezga, ki je bil razvpit zaradi kaznivih dejanj ter prijateljevanja s serijskim morilcem Silvom Plutom. O morebitnemu vzroku za njegovo smrt pišejo v anonimnem pismu iz zapora oziroma znanci zapornikov: prehladil naj bi se in zbolel za gripo. V mukah je prosil za zdravniško pomoč, a je ni dobil, čeprav je imel 40 vročine. Žal je potem umrl. Na Dobu je medicinska pomoč zelo slaba, močno piha, vsi so bolni, razmere so katastrofalne. Od virov blizu zaposlenih v tem zaporu pa drugačne informacije: Ni tožil, da bi bilo kaj narobe, je pa jemal neka zdravila, ki mu jih je predpisal zdravnik. In še odgovor z Uprave RS za izvrševanje kazenskih sankcij: »Potrjujemo, da je imenovani obsojenec umrl v noči na ponedeljek. Vzrok smrti bo ugotovljen na podlagi opravljene obdukcije. Obsojenec pred smrtjo ni zaprosil za zdravniško pomoč niti iz njegovega vedenja ni bilo opaženih posebnosti, ki bi kazale, da zdravniško pomoč potrebuje. Ves čas prestajanja zaporne kazni mu je bila na voljo ustrezna zdravstvena oskrba, zato zavračamo navedbe, da mu je bila zdravniška pomoč kakor koli okrnjena.«



Čeprav naj bi bil dotlej že ducatkrat obsojen zaradi kaznivih dejanj, se je Mezga v črnokronističnih stolpcih prvič pojavil leta 2006, ko smo poročali o kazenski ovadbi proti Silvu Plutu zaradi umora Ljubice Ulčar. »Kriminalisti so opravili ogled zemljanke ob Nemški cesti v Ljubljani, ki sta jo osumljeni Plut in njegov prijatelj Zoran Mezga kopala decembra 2005 in v kateri sta oba tudi prenočevala oziroma živela do umora Ulčarjeve,« je med drugim pisalo v tej ovadbi.

