Pošiljajo pošto: policija ima 5639 novih posnetkov za pisanje kazni

LJUBLJANA – Tiskovna predstavnica policije Vesna Drole sporoča, da so v akciji meritve hitrosti pri nepravilnostih zalotili več tisoč voznikov na slovenskih cestah. Policisti so od 17. do 30. aprila poostreno nadzirali cestni promet, pri čemer je bilo največ poudarka na ugotavljanju prekoračitev omejitev hitrosti. V tem času so ugotovili 5639 prekoračitev hitrosti.

Znotraj tega obdobja je slovenska policija sodelovala tudi v evropsko usklajeni akciji Speed, ki je trajala od 17. do 23. aprila, svoje aktivnosti pa so najbolj intenzivirali 19. aprila, ko je potekal t. i. maraton nadzora hitrosti. V celotnem obdobju so policisti ugotovili 5639 prekoračitev hitrosti. Največ prekoračitev so ugotovili v naseljih, in sicer 3710. Na avtocestah in hitrih cestah je bilo ugotovljenih 1531 kršitev (od tega 669 na stacionarnih radarjih in na sistemu za sekcijsko merjenje), na cestah zunaj naselja pa je bilo ugotovljenih 398 prekoračitev hitrosti.

Droletova je pojasnila, da so vozniki, ki jih je posnel stacionarni radar, dobili globe na mestu samem, preostali pa lahko pričakujejo pošto.