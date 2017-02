Poscan in posran se je nalil z vodko

MURSKA SOBOTA – Ker 44-letni Andrej Kopše iz Bistrice ob Dravi ni priznal dveh očitanih mu kaznivih dejanj, za kar bi dobil največ 28 mesecev zapora, ki bi ga lahko spremenili v družbenokoristno delo, so mu na okrožnem sodišču v Murski Soboti začeli soditi. Obtoženi vztraja, da ni povzročil smrtne prometne nesreče tako, kot mu očita tožilstvo, predvsem, da tega ni storil pod vplivom alkohola. Zato bo v osebnem zagovoru ter prek prič in izvedencev poskušal dokazati, da je bil v kritičnem času popolnoma trezen!



Po prvem dnevu sojenja mu celo kar dobro kaže, toda le če bo okrožna sodnica Natalija Pavlič Goldinskij štela za verodostojno njegovo izjavo, da je šele po nesreči odpeljal domov in tam spil od tri decilitre do pol litra vodke. Pred začetkom sojenja naj bi namreč veljalo, da je nesrečo povzročil, ko je imel v krvi med 2,22 in 2,47 promila alkohola, ko pa je izvedenec medicinske stroke, patolog Milan Krajnc, slišal njegovo izjavo, da je spil do pol litra vodke, se je stanje spremenilo. Izvedenec je namreč izračunal, da bi potem pred nesrečo v krvi imel manj kot promil.

»Celoten članek je na voljo našim naročnikom. Vabimo vas, da to postanete: v sledeči tabeli si izberite digitalni paket po vaši meri.«