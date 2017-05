Posadil ga je v invalidski voziček in poslal beračit

LJUBLJANA – Ulični berači, ki jih lahko vsak dan srečamo v večjih slovenskih mestih, predvsem v prestolnici, skrivajo različne zgodbe. Nekateri se na ulice podajo res le zato, ker so denimo izgubili službo, nato ostali brez stanovanja in na koncu pristali na cesti. Najdejo pa se tudi taki, ki se v beračenje ne podajo prostovoljno, ampak so v to prisiljeni. Za njimi stoji bodisi organizirana združba izkoriščevalcev ali pa pretkan posameznik, ki želi na tak način priti do zaslužka. Največkrat prihajajo iz najrevnejših držav Evropske unije, Romunije in Bolgarije. Eden od njih je Bolgar Nikola Gatev, ki je svojo dejavnost jeseni lani razširil tudi v Slovenijo. Na njegovo nesrečo in hkrati srečo dveh njegovih žrtev pa se našim organom pregona ni mogel izmuzniti in na koncu je moral stopiti pred ljubljanskega okrožnega sodnika Srečka Škerbca ter od njega slišati besede, da je kriv in da se seli v zapor. Zaradi storitve dveh kaznivih dejanj trgovanja z ljudmi je bil namreč 68-letnik obsojen na eno leto in pet mesecev zapora.

