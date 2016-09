Popraskala prodajalko, potem ji je pot prekrižal on

LJUBLJANA – V sredo nekaj po 16. uri je 35-letna ženska v trgovini z oblačili na Šmartinski cesti v Ljubljani odtujila oblačila. Ob izhodu iz trgovine se je vklopila signalna naprava, tatica pa je stekla proti izhodu, za njo pa tudi prodajalka in jo skušala zadržati. Tatica se je poskušala iz prijema iztrgati, takrat pa je posredoval varnostnik in jo zadržal do prihoda policistov.

Prodajalka je bila v dogodku popraskana po rokah in je zdravniško pomoč poiskala sama. Policisti bodo zoper 35-letnico podali kazensko ovadbo za poskus roparske tatvine.