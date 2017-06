Popolna zapora ceste, zgodila se je nesreča

SENOVICA – Dars opozarja, da je na cesti Šentjur–Šmarje pri Jelšah pri Senovici popolna zapora.

Kot so nam pojasnili pri PU Celje, je prišlo do nesreče, v kateri sta bili udeleženi dve vozili. Počilo je na Halerjevem hribu med Šmarjem pri Jelšah in Šentvidom pri Grobelnem. Do čelnega trčenja je prišlo, ker je 64-letni povzročitelj prometne nesreče zapeljal na nasprotni pas in trčil v vozilo, ki je pripeljalo nasproti.

Po prvih podatkih policije udeleženci niso huje poškodovani.