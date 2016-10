Popoldne že nadelan, trije poškodovani

KRŠKO – O prometni nesreči v krožišču v Krškem so bili krški policisti obveščeni 15. oktobra nekaj po 15. uri. Opravili so ogled in ugotovili, da je 23-letni voznik osebnega avtomobila zaradi neprimerne varnostne razdalje trčil v avtomobil drugega 23-letnega voznika. V nesreči so se lažje poškodovali drugi 23-letni voznik in trije potniki v njegovem vozilu.

Povzročitelj nesreče je imel v litru izdihanega zraka 0,35 miligrama alkohola. Zaradi kršitev so mu izdali plačilni nalog.