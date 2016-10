Popoldne šel v skladišče in ga izpraznil

GROSUPLJE – V ponedeljek okoli 17.30 so policiste obvestili o vlomu v skladišče na območju Grosupljega.

Z ogledom kraja in zbranimi obvestili so ugotovili, da je neznani storilec tega dne v popoldanskem času vlomil vrata in iz notranjosti odtujil več kosov različnega orodja v skupni vrednosti okrog 5000 evrov.