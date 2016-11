Popihal jo je

CELJE – V noči na torek so policisti na cesti med Dobovcem in Rogatcem opazili kombi švicarskih registrskih oznak in ga hoteli ustaviti. Voznik se na njihove znake ni oziral, ampak je le še pospešil hitrost vožnje in odpeljal dalje. Sledili so mu, nakar je moški v Brezovcu pri Rogatcu skočil iz kombija in jo peš ucvrl v noč. V kombiju je, prepuščene same sebi, pustil 21 tujcev, ki so v državo vstopili nezakonito. Med njimi je bilo deset državljanov Pakistana in 11 Afganistancev, starih od 16 do 40 let. Ko so jih policisti identificirali, so vsi zaprosili za azil.