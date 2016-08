Poostreni nadzor: izrekli za pol milijona evrov glob

LJUBLJANA – Finančna uprava RS (Furs) je julija povečala nadzor nad delovnim časom in obveznimi počitki voznikov avtobusov in tovornjakov. Uslužbenci uprave so tako v preteklem mesecu opravili 345 nadzorov prevoznikov. Pri tem so odkrili 407 kršitev, zanje je bilo izrečenih 326 glob v skupnem znesku 472.375 evrov, so zapisali na spletni strani Fursa.

Furs je nadzor še posebej usmeril na potencialno nevarne voznike, ki huje kršijo pravila ur vožnje in obveznih počitkov. Kot kaže poročilo o poostrenem nadzoru na slovenskih cestah, je bilo le 37 odstotkov prevozov brezhibnih.

V 19 primerih ostali brez tablic in prometnega dovoljenja

V šestih primerih je bil voznikom zaradi kršitev odrejen obvezen počitek, zaradi zlorabe pa je bilo zaseženih osem voznikovih kartic. Poleg tega so finančni preiskovalci v 19 primerih začasno zasegli prometno dovoljenje in registrske tablice vozil.

Manipulirajo s podatki

Poročilo kaže, da so uslužbenci Fursa zaznali povečano uporabo nedovoljenih naprav, ki omogočajo nepravilno delovanje zapisovalnih naprav oziroma manipulacije s tahografi. Naleteli so na 37 primerov takih goljufij. Odkrili in zasegli so devet manipulacijskih naprav, ki so bile nelegalno vgrajene v vozila.

Furs skozi vse leto aktivno sodeluje pri varnosti cestnega prometa, na mesec običajno izvede 230 nadzorov na tem področju. Poleti nadzor še poostri, letos je, denimo, sodeloval v nacionalni akciji Varno poletje na slovenskih cestah.