Poostren nadzor voznikov tovornjakov in avtobusov

Od ponedeljka do vključno nedelje, od 13. do 19. februarja, bo potekal evropsko usklajen poostren nadzor nad tovornimi vozili in avtobusi. Nadzor bo pod skupnim imenom Truck & Bus potekal v večini evropskih držav hkrati. V tem času bodo policisti po vsej Sloveniji preverjali spoštovanje prometnih pravil pri voznikih tovornih vozil in avtobusov, predvsem predpisov glede trajanja vožnje ter obveznih počitkov in odmorov. Preverjali bodo tudi morebitne manipulacije z zapisovalnimi napravami – tahografi in tehnično brezhibnost vozil. Pozornost bo namenjena še pravilnemu nalaganju in pritrditvi tovora ter preobremenjenosti vozil. Namen akcije, ki jo koordinira Evropska mreža prometnih policij (TISPOL), je spodbuditi voznike k doslednejšemu spoštovanju prometnih predpisov, s čimer lahko neposredno izboljšajo varnost vseh prometnih udeležencev.



Na območju PU Maribor je bilo leta 2016 v prometnih nesrečah udeleženih 433 (leto prej 401) ali 8 odstotkov več voznikov tovornih vozil, od katerih sta se 2 (0) hudo ranila, 18 (20) lažje, v preostalih primerih pa je nastala materialna škoda. Prometne nesreče je povzročilo 266 (247) voznikov tovornih vozil, kar je 61 odstotkov (62 odstotkov) vseh prometnih nesreč, v katerih so bili udeleženi. Največ prometnih nesreč z udeležbo voznikov tovornih vozil se je zgodilo v naseljih, sledijo pa avtoceste in glavne ceste, na katerih je tudi največji delež tranzitnega tovornega prometa. Kot vzroki prometnih nesreč so izstopali nepravilni premiki z vozilom, neupoštevanje pravil o prednosti in nepravilna stran/smer vožnje.



V prometnih nesrečah na območju PU Maribor je bilo lani udeleženih 48 (leta 2015 pa 47) ali 2 odstotka več voznikov avtobusov, od katerih sta se 2 (1) lažje ranila, medtem ko so se v prometnih nesrečah z udeležbo avtobusov ranili predvsem drugi udeleženci. Vozniki avtobusov so povzročili 20 (20) ali 42 odstotkov (43 odstotkov) vseh prometnih nesreč, v katerih so bili udeleženi. Največ tovrstnih prometnih nesreč se je zgodilo na cestah v naseljih. Kot vzroka prometnih nesreč sta izstopala premik z vozilom in nepravilna stran/smer vožnje.



V nadzoru bodo na območju PU Maribor v četrtek, 16. februarja, med 7. in 14. uro izvedli obsežnejši poostren nadzor na avtocestah. Gre za obliko poostrenega nadzora, pri katerem je poudarek namenjen celoviti kontroli tovornih vozil in avtobusov, ki jo poleg policije opravljata še inšpektorat za infrastrukturo in Furs.

Ugotovili 13 kršitev



Gorenjski prometniki so zaradi informacij o kršitvah na zgornjem delu gorenjske avtoceste poostreno nadzirali voznike tovornih vozil. V več krajših nadzorih so ugotovili 13 kršitev. V 8 primerih so voznike obravnavali zaradi nedovoljenega prehitevanja drugih vozil (prehitevanje na avtocesti od Lesc do Karavank je za tovorna vozila prepovedano), še 4 vozniki so prekoračili dovoljeno hitrost, v enem primeru pa so iz prometa izločili voznika, ki je s tovorom prekoračil dovoljeno težo. Proti vsem so uvedli postopke.