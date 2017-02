Ponovilo se je: iz jaška bruhnil ogenj

GORNJA RADGONA – Včeraj ob 19.42 je na Trgu svobode bruhnil ogenj iz jaška.

Zaradi poškodovanega električnega vodnika pod zemljo je nastal električni oblok, ki je povzročil požar.

Posredovali so gasilci PGD Gornja Radgona, ki so ogenj pogasili in okolico protipožarno zavarovali.

Dežurni delavec Elektra Maribora je začasno odklopil električni tok v poškodovanem vodniku. Napako bodo odpravili danes, je poročala uprava za zaščito in reševanje.

