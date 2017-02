Ponoči zletela s ceste, pred Savo so jo rešili gasilci

JESENICE – Uprava za zaščito in reševanje poroča o hudi nesreči pri Savi.

Ob 1.05 je na cesti Doka–Hrušica (občina Jesenice) v bližini bencinskega servisa Hrušica sever osebno vozilo zletelo s ceste proti reki Savi. Posredovali so gasilci GARS Jesenice, kraj dogodka prometno in požarno zavarovali, odklopili akumulator na vozilu in razsvetlili kraj dogodka.

Ponesrečenki so pomagali iz vozila in s pomočjo vitla vozilo potegnili na cesto.