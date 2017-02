Ponoči trčil v drog javne razsvetljave

KIDRIČEVO – Ob 4.40 je na Tovarniški cesti v Kidričevem prišlo do prometne nesreče. Kot poroča uprava za zaščito in reševanje, je osebno vozilo trčilo v drog javne razsvetljave.

Posredovali so reševalci NMP Ptuj, oskrbeli poškodovanega voznika in ga prepeljali v Splošno bolnišnico dr. Jožeta Potrča Ptuj. Gasilci PGD Ptuj so pomagali reševalcem pri prenosu poškodovane osebe, odklopili akumulator na vozilu in preverili iztekanje motornih tekočin.