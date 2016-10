Ponoči so ju ujeli z ukradenim motorjem

SOČERGA – V nedeljo ob 3.37 so policisti na mejnem prehodu Sočerga odkrili ukradeno vozilo. Pri izstopni mejni kontroli je policistka opravila kontrolo oseb, ki sta se pripeljala z oplom vivaro. V obravnavi je imela 35-letnega in 33-letnega državljana BiH.

Kot so sporočili iz PU Koper, so v prtljažnem prostoru vozila policisti odkrili motorno kolo KTM B2, letnik 2015, brez registrskih številk. Pri preverjanju operativnih evidenc je bilo ugotovljeno, da je motorno kolo 27. septembra v Milanu zabeleženo kot ukradeno. Vozilo so zasegli, voznik pa bo kazensko ovaden zaradi prikrivanja.