Ponoči po bunde, vetrovke, jopice

ŠTORE –V Štorah na Lipi so lopovi ukradli rumen delovni stroj NTC 600. Lastnik škodo ocenjuje na dobrih 10.000 evrov. V bližini železniške postaje v Zidanem Mostu so ukradli dva delovna stroja ter dve žagi. Na Svetini pogrešajo oranžen traktor tomo vinkovič, letnik 1981. Parkiran je bil ob vikendu v Kanjucah.

V vasi pri Ilirski Bistrici je lopov vlomil v stanovanjsko hišo ter ukradel sef z zlatnino. Škode je za 8000 evrov.

V ograjenem parkirišču v Novem mestu so ponoči mrhovinarji s štirih osebnih avtomobilov ukradli platišča s pnevmatikami. Škode je za 5600 evrov.

Zlikovec je vlomil v skladišče (šotor) podjetja v Koprski ulici v Ljubljani ter ukradel več kovinskih predmetov iz barvnih kovin. Podjetje ima za 3500 evrov škode.

Kranjski policisti so popoldne na Primskovem obravnavali prijavo o poškodovanju več vozil in so v hitri intervenciji na kraju dogodka izsledili barabina, ki je osumljen tega dejanja. Vandal je poškodoval 3 osebne avtomobile in naredil za več 1000 evrov škode. Zoper zlikovca sledi kazenska ovadba.

S strehe objekta v Šempetru je barabon ponoči ukradel bakrene žlebove in bakrene cevi ter lastnika oškodoval za 1200 evrov. Prav tako je mrhovinar s strehe objekta v kraju Grič pri Klevevžu ukradel bakrene žlebove in bakrene cevi. Škode je za tisočaka.

Dopoldne je barabež vlomil v pritlično stanovanje v središču Ljubljane. Ukradel je prenosni računalnik, gotovino in plačilno kartico, s katero je dvakrat dvignil denar na bankomatu. Lastnik ima za 2000 evrov škode.

Na Ravnah na Koroškem je ponoči rokomavh vlomil v prodajalno z oblačili ter ukradel več bund, športnih vetrovk in jopic.

Ponoči je barabin vlomil v bencinski servis v Štanjelu ter ukradel večjo količino cigaret.

V Ipavčevi ulici v Celju je lump iz ograjenega prostora nekdanjega podjetja ukradel več panelnih ograj.

S Čokove ulice v Luciji je barabon ukradel črn moped ZIP 25, reg. št. KP-9D-D4.