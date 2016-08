Ponoči moški skočil v Ljubljanico

LJUBLJANA – V noči na 22. avgust je ob 3.06 z Gallusovega nabrežja v reko Ljubljanico skočil mlajši Anglež, je poročala uprava za zaščito in reševanje.

Gasilci GB Ljubljana so se s čolnom odpeljali do kraja, vendar so vročekrvnega mladeniča medtem mimoidoči že izvlekli iz vode.

Prevzeli so ga reševalci nujne medicinske pomoči in ga malo podhlajenega prepeljali v zdravstveno oskrbo.