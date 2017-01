Ponoči je zagorelo v kleti

LJUBLJANA – Ob 1.14 v noči na petek je v Triglavski ulici v kleti vrstne hiše zagorela polnilna baterija ročnega orodja, je poročala uprava za zaščito in reševanje.

Požar je začel gasiti lastnik, dokončno pa so ga pogasili gasilci GB Ljubljana, ki so dodatno pregledali prostore, odklopili plin in elektriko ter objekt prezračili.

V požaru se je ena oseba nadihala dima. Oskrbeli so jo reševalci nujne medicinske pomoči ljubljanske reševalne postaje in jo prepeljali v nadaljnjo oskrbo v UKC Ljubljana.