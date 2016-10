Ponoči je počilo, ena oseba poškodovana

TREBNJE – Ob 0.16 sta na cesti Novo mesto–Trebnje pri naselju Grm trčili osebni vozili. Pri tem se je ena oseba poškodovala, so zapisali na spletni strani uprave za zaščito in reševanje.

Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Trebnje in Novo mesto so jo oskrbeli in odpeljali na zdravljenje v novomeško bolnišnico.

Posredovali so gasilci PGD Trebnje in GRC Novo mesto, ki so zavarovali in razsvetlili kraj nesreče, odklopili akumulatorja vozil, s tehničnim posegom rešili poškodovano osebo in očistili cestišče.