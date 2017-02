Ponoči je bilo v kopalnici tako vroče, da so morali klicati gasilce

KOČEVJE – Uprava za zaščito in reševanje poroča o neprijetnem dogajanju v kočevski kopalnici.

Ob 4.43 je na Ulici heroja Marinclja v Kočevju zagorel ventilator v kopalnici. Plastika ohišja ventilatorja je kapljala po sanitarnem kotličku, ki se je stalil, zato je začela puščati tudi voda.

Posredovali so gasilci PGD Kočevje, odklopili elektriko in zaprli vodo v stanovanju ter pregledali in prezračili prostore