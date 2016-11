Ponoči evakuirali stanovalce. Preberite, kaj se je zgodilo

BRESTANICA – V soboto ob 23.52 je na Elektrarniški cesti, občina Krško, zagorelo v kopalnici in hodniku v stanovanju večstanovanjskega objekta.

Gasilci PGE Krško in PGD Brestanica so s hitrim posredovanjem požar pogasili in preprečili širitev ognja v sosednja stanovanja, pregledali prostore in prezračili objekt, pomagali policiji ter evakuirali stanovalce iz sosednjih stanovanj.

Po končani intervenciji so se stanovalci sosednjih stanovanj lahko vrnili v svoje domove.

Dežurni delavec Elektra Celje je odklopil elektriko v delno uničenem stanovanju, je poročala uprava za zaščito in reševanje.