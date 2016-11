Ponoči eksplodiralo v kurilnici in proizvodni hali

NAKLO, LENDAVA – V soboto ob 21.08 je na Okroglem v Naklem v kurilnici stanovanjskega objekta eksplodirala plinska jeklenka. Gasilci JZ GRS Kranj in PGD Naklo so plinsko jeklenko odstranili, nato pa prezračili in preventivno pregledali preostale prostore, poroča uprava za zaščito in reševanje.

Podobno se je ponoči zgodilo tudi v Pomurju. Ob 4.18 je v podjetju Varis Lendava zaradi uhajanja plina prišlo do eksplozije v proizvodni hali. Gasilci PGD Lendava in PIGD Nafta Lendava so prostore pregledali in jih prezračili. Eksplozija je uničila notranjost hale in poškodovala objekt.

Pomurski policisti so zapisali, da je do eksplozije in požara prišlo v hali, ki je velika približno 200 krat 70 metrov. Objekt in notranji prostori so poškodovani, materialna škoda pa še ni znana. Zbiranje obvestil nadaljujejo, poškodovanih na srečo ni.