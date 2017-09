Ponesrečil se je kolesar, odpeljal ga je rešilec

DORNAVA – Uprava za zaščito in reševanje poroča o nesreči kolesarja.

Ob 12.10 je na cesti Dornava–Hlaponci, občina Dornava, padel kolesar in se poškodoval.

Posredovali so reševalci s Ptuja, ki so poškodovanca oskrbeli in ga s reševalnim vozilom odpeljali v ptujsko bolnišnico.