Ponesrečeno smučarko so morali imobilizirati

TRŽIČ – V nedeljo popoldne se je na Zelenici poškodovala turna smučarka, je poročala uprava za zaščito in reševanje.

Reševalci GRS Tržič so poškodovano smučarko imobilizirali in jo s teptalnim strojem prepeljali v dolino. V nadaljnjo oskrbo so jo predali reševalcem iz Tržiča.