Ponesrečenega traktorista odpeljal helikopter

VOLČJA JAMA – V petek zvečer se je v Volčji Jami, občina Šmartno pri Litiji, prevrnil traktorist.

Posredovali so gasilci PGD Litija, Kostrevnica in Štangarske Poljane, ki so zavarovali in razsvetlili mesto dogodka in kraj pristanka helikopterja, odklopili akumulator, nudili pomoč poškodovanemu ter zaradi iztekanja tekočin namestili pivnike.

Reševalci nujne medicinske pomoči iz Litije z zdravnikom so poškodovanca prepeljali do litijskega zdravstvenega doma, tam pa ga je pobral vojaški helikopter z dežurno ekipo helikopterske nujne medicinske pomoči ter ga prepeljal v UKC Ljubljana, poroča uprava za zaščito in reševanje.