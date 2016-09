Ponarejeni denar in nasilje v družini

MURSKA SOBOTA – Policisti so v četrtek obravnavali tatvini goriva in poškodovanje tuje stvari na območju Gornje Radgone, murskosoboški policisti pa so zasegli ponarejen bankovec, obravnavali vlom v hišo in tatvino nahrbtnika z dokumenti ter nasilje v družini, so sporočili iz PU Murska Sobota.