Ponarejena tablica in kraja odpadnih kovin

PETIŠOVCI, RAKIČAN – S področja kriminalitete so pomurski policisti na mejnem prehodu v Petišovcih obravnavali tujca, ki je uporabljal ponarejeno registrsko tablico na tovornem vozilu, v Rakičanu so obravnavali poškodovanje parkiranega osebnega avtomobila in v Turnišču tatvino odpadnih kovin.