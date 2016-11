Ponaredke Picassa bi prodali za 72 milijonov

LJUBLJANA, DUNAJ – Schwechat je tisti (pre)del Dunaja, kjer se policija po navadi ukvarja z žeparji in tihotapci, zaradi bližine dunajskega letališča preiskujejo tudi preprodajo ukradenih umetnin z vojnih območij. Toda tudi avstrijski policiji se pripeti »edinstven primer«, kot so poimenovali razkritje avstrijsko-slovenske kriminalne združbe, ki se je na Spodnjeavstrijskem namenila prodajati ponaredke slik svetovno znanih slikarjev za milijonske zneske. Samo zbirka ponarejenih del slovitega Pabla Picassa je bila v prodajnem katalogu ocenjena na več kot 70 milijonov evrov, med preiskavo pa se je razkrilo, da niso lažne zgolj slike, ki so nosile ponarejen podpis španskega malarskega genija, ampak še precej del več drugih avtorjev.



Policisti zvezne dežele Spodnja Avstrija (kjer leži Schwechat) so na začetku letošnjega leta dobili naznanilo, da nekdo prodaja ponarejene Picassove slike, predaja ponaredkov pa naj bi potekala v enem izmed hotelov v neposredni bližini dunajskega letališča. Začelo se je poizvedovanje in sodelovanje več posebnih enot, med drugim avstrijskega Referata za iskanje kulturnih dobrin, pa tamkajšnjih deželnih in zveznih kriminalistov. Prelomna točka za preiskovalce je bila, ko jim je v roke prišel prodajni katalog s Picassovimi slikami, katerega vsebina je bila ocenjena na 72 milijonov evrov; takrat so se možje postave odločili za navidezni odkup.

Celoten članek je na voljo našim naročnikom. Vabimo vas, da to postanete: v sledeči tabeli si izberite digitalni paket po vaši meri.