Pomurec nasedel spletnim goljufom

MURSKA SOBOTA – Čeprav policisti nenehno opozarjajo na nevarnost spletnih izsiljevanj in goljufij, se skoraj vsak dan zgodi, da mnogi naivni Slovenci in zlasti Slovenke nasedejo leporečju z druge strani računalnika. Tako se je pred dnevi tudi v poročilu Policijske uprave Murska Sobota pojavilo obravnavano kaznivo dejanje spletnega izsiljevanja. »Šlo je za primer poskusa kaznivega dejanja izsiljevanja prek družabnega omrežja facebook, pri čemer je neznana storilka zato, da bi sebi ali komu drugemu pridobila premoženjsko korist, vzpostavila prijateljstvo z 21-letnim oškodovancem in ga s tem, ko se je sama pojavila gola pred kamero, prepričala, da se je tudi on slekel do spodnjih hlač in majice. To je izkoristila in ga posnela, nato pa mu zagrozila, da bo posnetek posredovala njegovim prijateljem in delodajalcu, če ji ne bo prek banke Western Union nakazal 2500 evrov. Ker oškodovanec izsiljevanega zneska ni plačal in je zadevo prijavil policiji, je ostalo zgolj pri poskusu, ki pa je prav tako kazniv. Za osnovno obliko izvršitve kaznivega dejanja izsiljevanja je predpisana kazen zapora do petih let,« nam je pojasnil Dejan Bagari, vodja Operativno-komunikacijskega centra PU Murska Sobota.

Tudi sicer so slovenski policisti prejeli že več prijav izsiljevanja prek spleta in družabnih omrežij. Med oškodovanci so najpogosteje mladoletne osebe, tako fantje kot dekleta, nekaj žrtev pa je bilo tudi odraslih. Storilci so izkoristili njihovo nevednost, naivnost, preveliko zaupljivost in osamljenost. V enem letu je nacionalni center SI-CERT obravnaval že 100 Slovencev, ki so postali žrtve izsiljevanja z intimnimi posnetki. Zato vse spletne uporabnike opozarjajo, naj bodo previdni pri navezovanju stikov z neznanci, saj se lahko hitro ujamejo v past izsiljevanja. »Skupno vsem primerom je, da se neznanec ali neznanka, navadno pod izmišljenim imenom in z lažnim profilom, izdaja za žrtvinega vrstnika. Po potrditvi prijateljstva na družabnem omrežju neznanec pošlje nekaj zasebnih sporočil in predlaga, naj vsa njuna nadaljnja komunikacija poteka prek drugih spletnih omrežij za hitro komuniciranje, predvsem prek storitev z videokomunikacijo,« poudarjajo na policiji.