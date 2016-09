Pomrlo jih je 50 kilogramov

ORMOŽ – V sredo dopoldne je v Pušenskem potoku v Ormožu prišlo do pogina okoli 50 kilogramov rib. Policisti so skupaj z inšpektorico za okolje in prostor in predstavnico VGP Drava ugotovili, da se je to zgodilo zaradi izlitja gnojnice iz bližnjega podjetja v potok, in sicer zaradi prenapolnjenega rezervoarja za gnojnico.

Pristojna inšpektorica je podjetju odredila ukrepe za preprečitev nadaljnjega onesnaževanja in sanacijo. Policisti skupaj s pristojnimi organi preverjajo, ali je podan utemeljen sum obremenjevanja in uničevanja okolja po 332. členu KZ, so sporočili.