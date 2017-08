Pomirjevala in uspavala kar v elektroomarici

LJUBLJANA – Ljubljančan Dušan Vulić je prepričan, da ga imajo slovenski policisti »na piki, in to že od leta 1998, ko so me skoraj pretepli do smrti, in imam zaradi tega še vedno hude posledice«. Tiste, ki naj bi se brutalno spravili nadenj, naj bi sicer tožil, »od dobljene tožbe naprej pa mi policisti kar naprej nekaj podtikajo«.

Grožnje, ki niso resne

Ko so imeli z njim opraviti nazadnje, bilo je v začetku novembra lani, naj policijski specialci ne bi bili nič kaj prijazni ali nežni. V skladu s pooblastili so vdrli v stanovanje, v katerem sta živela Vulić in njegova partnerica Jelena Mitić. »Hišna preiskava je bila precej burna, precej ostrih besed so izrekli tudi policisti, tudi take, ki niso primerne za hišno preiskavo,« je na včerajšnji sodni dan ocenil ljubljanski okrožni kazenski sodnik Martin Jančar.

