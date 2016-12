Polomil ključavnice in kradel kot sraka

LESCE – Na Poljski poti v Lescah je v torek nekdo vlomil v več vrtnih lop s silo telesa in z lomljenjem ključavnic. Vstopil je v nekaj lop, pri tem pa si je prilastil delovno in vrtno orodje ter nekaj predmetov. Odtujeni so bili agregat, motorna žaga, kosilnici (samohodna in na nitko), akumulator, vrtno orodje z nastavki, daljnogled ...

V splošnem gre pri teh vlomih za tatvine predmetov iz slabše varovanih pomožnih objektov, gradbišč, kesonov za prevoz materiala ipd. Zato policija v teh objektih odsvetuje hrambo vrednejših predmetov ali pa vsaj izvedbo oziroma uporabo dodatnih ukrepov za njihovo varovanje.