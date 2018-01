Poljski tat šefu Planike razmontiral mercedesa

Poljaki, ko so ugotovili, da so v dvorani fotoreporterji. Foto: Marko Feist

LJUBLJANA – Zadnja dva meseca v Sloveniji prisilno bivajo trije Poljaki in očitno so se v priporu že naučili kako slovensko besedo in kletvico, saj je enemu ušlo »v pičko materino«, ko je presenečen ugotovil, da so v sodni dvorani tudi novinarji in fotoreporterji. Okrožna kazenska sodnica Deja Kozjek jih je iz dvorane poslala na krajši posvet z odvetniki, ko so se vračali, pa so si že družno zakrivali obraze. Med škljocanjem fotoaparatov je eden od njih dokazal, da mu celo znanje italijanskega jezika ni tuje. »Basta!« je vzkliknil. »Dovolj!«

Spali v ulici, kjer so kradli

Radoslaw Antoni Grudniewski, Jakub Grzegorz Jelenski in Piotr Pawel Bubienczyk so obtoženi dveh tatvin dragocenih avtomobilov, s katerima so pokvarili novembrsko jutro znanima slovenskima direktorjema.

Predsednik uprave Spar Slovenija Igor Mervič se je spominjal, da je 8. novembra lani okrog šestih popoldne službenega BMW 530 pustil pred svojim ljubljanskim domom. Ko se je hotel naslednje jutro z avtomobilom, ki je po njegovem vreden približno 60.000 evrov, odpeljati v službo, pa je z grozo ugotovil, da bo moral pešačiti. Beemveja namreč ni bilo več tam, kjer ga je parkiral prejšnji dan.

