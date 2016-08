Poljak s padalom obvisel na drevesu

TOLMIN – V nedeljo okoli 13. ure je na pobočju Kobale v občini Tolmin z rezervnim padalom zasilno pristal poljski padalec in obvisel na drevesu. Sestopil je sam.

Posredovali so reševalci GRS Tolmin, ki so pobrali padalo z drevesa in nudili pomoč padalcu pri vzponu na Kobalo.