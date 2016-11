Policistu na Slapu ponujal podkupnino, ker je ni sprejel, pobegnil

TRŽIČ – Tržiški policisti so včeraj zvečer na Slapu obravnavali domačina, ki je s približno 1,5 promila alkohola (0,73 mg/l) vozil tovorno vozilo. Še preden so policisti sum alkohola potrdili, jih je Tržičan s ponujanjem denarja poskušal podkupiti in se tako ogniti postopku, v nadaljevanju pa je poskušal še zbežati in se je upiral.

Kršitelj se postopku s policisti s svojimi dejanji kljub vsemu ni izognil. Zaradi prekrškov je bil pridržan do streznitve, proti njemu pa se vodita prekrškovni in tudi predkazenski postopek zaradi poskusa dajanja podkupnine.