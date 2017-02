Policistka v prostem času v trgovini ujela tatu

CERKLJE – Ljubljančan je v ponedeljek popoldne v trgovini v Cerkljah na Gorenjskem odtujil več različnih predmetov in jih v nahrbtniku odnesel mimo blagajne. Njegovo sumljivo vedenje je opazila policistka, ki se je v prostem času prav tako zadrževala v trgovini. S prodajalko ga je pozvala, naj se ustavi in vrne k blagajni, kar je storil in na poziv iz nahrbtnika vzel nekaj predmetov, potem pa je trgovino hitro zapustil. Policistka mu je sledila, dejanje pa je takoj prijavila na interventno številko 113.

Moškega so policisti po prijavi prijeli, mu zasegli še preostale odtujene predmete in ga tudi že zaslišali. Za tatvino, v kateri si je prilastil za okoli 230 evrov stvari, ga bodo še kazensko ovadili.