Policisti zaznali kršitev zoper zakonsko zvezo in družino

MURSKA SOBOTA – Včeraj so policisti v Pomurju obravnavali prometno nesrečo z materialno škodo, tri kazniva dejanja, štiri kršitve javnega reda in miru, dve poškodbi vozil na parkirnih prostorih, dve povoženji divjadi in zasegli osebni avtomobil.

S področja kriminalitete je bilo na območju Murske Sobote obravnavano poškodovanje osebnega avtomobila, na območju Gornje Radgone pa kaznivo dejanje zoper zakonsko zvezo in družino.