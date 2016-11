Policisti zasegli več vozil

METLIKA, ČRNOMELJ, NOVO MESTO – Metliški policisti so v petek v Gradcu zasegli VW golfa 23-letnemu kršitelju, ki je vozil brez veljavnega vozniškega dovoljenja.

Med opravljanjem meritev hitrosti v Črnomlju so v soboto popoldne zaradi prekoračitve hitrosti ustavili voznika alfe romeo. Med postopkom so ugotovili, da 24-letni kršitelj nima veljavnega vozniškega dovoljenja. Zaradi suma vožnje pod vplivom psihoaktivnih snovi so mu odredili hitri test, ki je potrdil prisotnost prepovedanih drog. Opravljanje strokovnega pregleda je kršitelj odklonil. Osebni avtomobil so mu zasegli in o kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Na Ljubljanski cesti v Novem mestu so v noči na nedeljo policisti ustavili 18-letnega voznika in mu zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti odredili preizkus. Kršitelj, ki nima veljavnega vozniškega dovoljenja, je imel v litru izdihanega zraka 0,54 miligrama alkohola (1,12 g/kg). Avtomobil so mu zasegli in napisali obdolžilni predlog.

Prav tako v noči na nedeljo so v Novem mestu ustavljali voznika opla astre. Kršitelj znakov policistov ni upošteval. Zapeljali so za njim in ga ustavili. Med postopkom so ugotovili, da 35-letni kršitelj nima veljavnega vozniškega dovoljenja, v litru izdihanega zraka pa je imel 0,86 miligrama alkohola (1,79 g/kg).

Novomeški policisti so v soboto popoldne v okolici Novega mesta izsledili kršitelja, ki pred tem med kontrolo prometa ni upošteval znakov policistov in ni ustavil vozila. Ugotovili so, da gre za večkratnega kršitelja cestnoprometnih predpisov, ki nima veljavnega vozniškega dovoljenja, vozil pa je neregistriran in nezavarovan avtomobil. Vozilo so zasegli in o kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

V bližini Šentruperta so policisti v soboto okoli 19. ure ustavili 48-letnega voznika osebnega avtomobila in mu odredili preizkus alkoholiziranosti. Kršitelj, ki nima veljavnega vozniškega dovoljenja, je imel v litru izdihanega zraka 1 miligram alkohola (2,08 g/kg). Vozilo so zasegli in napisali obdolžilni predlog.

V torek dopoldne so policisti na Šmihelski cesti v Novem mestu ustavili voznika seata toleda. Med postopkom so ugotovili, da avtomobil vozi mladoletnik. Vozil je neregistriran in nezavarovan avtomobil z nameščenimi registrskimi tablicami, ki pripadajo drugemu vozilu. Prav tako so bile na vozilu nameščene neustrezne in izrabljene pnevmatike. Avtomobil so policisti zasegli in o kršitvah mladoletnika z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.