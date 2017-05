Policisti zasegli sumljivo rastlino

TOLMIN – V četrtek v večernih urah so policisti v enem od kampov na Tolminskem obravnavali kršitev s področja prepovedanih drog.

Zasegli so posušene delce rastline, za katere utemeljeno sumijo, da so prepovedana droga. Poslali so jih v analizo. Če bo ta sum potrdila, bodo zoper starejšega mladoletnika, državljana Kazahstana, podali obdolžilni predlog na pristojno okrajno sodišče zaradi kršitve določil zakona o proizvodnji prepovedanih drog in prometu z njimi.