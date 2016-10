Policisti zasegli audija in mercedesa

NOVO MESTO – Policisti policijske postaje Novo mesto so v sredo okoli 12. ure na Cesarjevi ulici ustavili mladoletnika, ki je vozil osebni avtomobil audi A6. Kršitelju, ki nima veljavnega vozniškega dovoljenja, so avtomobil zasegli in o kršitvi seznanili pristojno sodišče.

Voznik audija pa ni bil edini, ki so mu zasegli vozilo. Med nadzorom prometa na avtocestnem postajališču Zaloke so državljanu Bolgarije zasegli osebni avtomobil mercedes C200. Ugotovili so namreč, da 28-letni voznik nima veljavnega vozniškega dovoljenja.