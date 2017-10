Policisti zapirali uvoze na avtocesto, iskali so voznico

LESCE – Gorenjski policisti so v nedeljo popoldne obravnavali prijavo vožnje v napačno smer po gorenjski avtocesti iz smeri Lipc proti Lescam.



Takoj po prejeti prijavi so zaprli uvoze na avtocesto in izvedli aktivnosti za izsleditev vozila ter obravnavo udeleženca.



Avtomobil, ki je vozil v napačno smer, se je ustavil pri priključku Lesce, kjer se je voznica odzvala na opozorila voznika avtovleke.

Policisti vodijo postopek proti starejši voznici in zbirajo obvestila o sumu kaznivega dejanja, poroča PU Kranj.