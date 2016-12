Policisti z avtom preprečili pobeg

LITIJA – Policisti PU Ljubljana so bili obveščeni o izvrševanju vloma v podjetje na območju Litije. Tam so opazili fiata ducata, parkiranega vzvratno tik ob nakladalni rampi. Ko sta Ljubljančana, stara 31 in 28 let, opazila policiste, sta poskušala z vozilom pobegniti, vendar sta jima policista to preprečila s službenim vozilom. Nato je 31-letnik poskušal pobegniti peš, vendar se je ob ukazu policistov ustavil.

Na fiatu so bile nameščene registrske tablice, ki so v evidencah policije beležene kot ukradene, prav tako je bilo ugotovljeno, da voznik (31-letnik) nima veljavnega vozniškega dovoljenja, zaradi česar je bilo vozilo zaseženo. Prav tako so jima bile zasežene odtujene palete in vrnjene lastniku. Zoper njiju bo podana kazenska ovadba na pristojno sodišče, so sporočili iz PU Ljubljana.