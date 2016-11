Policisti voznika (19 in 23) na kroserjih odgnali na travnik in proti gozdu

VELIKE BLOKE – Cerkniški policisti so v ponedeljek v popoldanskem času v okolici Velikih Blok na lokalni cesti ustavljali dva voznika (19 in 23 let) motornih koles (motokrosna motorja) Yamaha, ki nista ustavila na znake policista, temveč sta zapeljala na travnik. Policisti so ju nato izsledili v bližini gozda.

Ugotovljeno je bilo, da voznika nimata veljavnega vozniškega dovoljenja, zaradi česar sta jima bili motorni kolesi zaseženi, zoper njiju pa bo podan obdolžilni predlog